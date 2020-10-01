Мартен Фуркад признался, что ностальгирует по биатлону

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад, который ранее в 2020 году объявил о завершении карьеры, признался, что порой скучает по соревнованиям, но добавил, что не жалеет о принятом решении.

«Иногда я испытываю ностальгию, меня тянет [на соревнования]. Но у меня нет чувства, будто мне чего-то не хватает. Я действительно чувствую, что перевернул эту страницу. Думал, мне будет не хватать адреналина, но нет. У меня есть чувство, что я уже преодолел этот рубеж.

С тех пор как я покинул спорт, не было ни секунды, чтобы я сомневался в своём решении. Всё, через что я прошёл, подкрепляет его. Я ушёл именно тогда, когда почувствовал, что должен так поступить», — приводит слова Фуркада Eurosport.fr.