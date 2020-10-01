Королькевич объяснил, почему Зайцеву зря обвиняют в употреблении допинга

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Владимир Королькевич прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые подозревались в употреблении допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. Напомним, CAS оправдал Вилухину и Романову, но оставил в силе дисквалификацию Зайцевой.
«Девочки в ходе сезона и в предыдущие годы прошли все тесты, к Ольге Зайцевой не было никаких нареканий. Неясность возникла только с Олимпийскими играми. Но давайте посмотрим на её результаты там: если бы она что-то принимала, то это должно было на них отразиться. Однако ничего выдающегося она в тот период не показала.
Жаль, что у Ольги Зайцевой пока не получилось доказать свою невиновность, но я надеюсь, что эта история тоже прояснится и правда окажется на её стороне», — цитирует Королькевича ТАСС.
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