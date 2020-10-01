Первый сбор российских биатлонистов на снегу начнётся 13 октября в Алдане
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, когда российские биатлонисты проведут первый тренировочный сбор на снегу.
«С 13 октября планируем вкатку в Якутии, в Алдане. Почему выбрали это место? Там стабильный снежный покров», — приводит слова Каминского «Тюменская арена».
Женская сборная России проведёт тренировочный сбор на снегу в Ханты-Мансийске.
27 сентября прошёл первый контрольный старт мужской сборной России на сборах в Тюмени. Биатлонисты пробежали суперпреследование на роллерах. Победу одержал Эдуард Латыпов, вторым стал Антон Бабиков, третьим — Никита Поршнев. В пятёрку также попали Александр Поварницын и Юрий Шопин, последним к финишу пришёл Ильназ Мухаметзянов.
Латыпов выиграл первый контрольный старт сборной России, Бабиков стал вторым
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