Вита Семеренко не полетела с командой Украины на сбор в Германию из-за коронавируса

Сборная Украины по биатлону вылетела на сбор в Германию без Виты Семеренко. Результат её теста на коронавирус оказался положительным. Дальнейший план действий по подготовке биатлонистки пока неизвестен, сообщает Suspilne.media.
Ранее из-за положительного результата теста на коронавирус не смог вылететь в Германию и принять участие в шоу-гонке в Висбадене Дмитрий Подручный. Однако следующие тесты биатлониста показали отрицательный результат, и на сбор в Германию он полетел вместе со сборной.
Первый сбор украинская команда проведёт в Рупольдинге, затем отправится в Рамзау (Австрия), а в ноябре на первый снег в Скандинавию. Возвращаться на Украину перед сезоном команда не планирует.
Первый этап Кубка мира стартует 27 ноября в Контиолахти (Финляндия).
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