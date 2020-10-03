Сливко — о целях на сезон: хочу попасть на Кубок мира и там бороться

Биатлонистка сборной России Виктория Сливко поделилась задачами на сезон-2020/2021.



«Хочу попасть на Кубок мира и там бороться. Конечно же хочется показывать хорошие результаты, а не так, как у меня иногда получалось. Думаю, потихоньку к этому придем.



В этом году мы сделали хорошую работу – и весной, когда я одна тренировалась, и сейчас с Михаилом Викторовичем Шашиловым по его плану тренируемся. Думаю, эта работа должна принести плоды.



Летом в индивидуальной гонке я проигрывала ногами минуты. Если сейчас, после проделанной работы, у меня скорость пойдёт лучше, думаю, высокие результаты придут.



Пандемия, возможно, пошла мне на пользу. Потренировалась дома одна, без напряжения, стрельбы, отдохнула. Конечно, иногда была паника из-за того, что всё затягивается, давно нет сборов, но всё равно продолжала работать в полном объёме.



План занятий? Тренировалась по плану Андрея Викторовича Падина. Всегда была с ним на связи и постоянно всё обсуждала. На протяжении всего периода он присылал мне план на месяц, я его выполняла. Каждый день после тренировки мы общались, всё было под контролем», — сказала Сливко пресс-службе СБР.

«Я была врагом всех болельщиков». Виктория Сливко — о комментариях в соцсетях