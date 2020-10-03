Королькевич: надеюсь, у Драчёва хватит сил позвонить мне и извиниться

Бывший тренер женской сборной России Владимир Королькевич надеется, что бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв извинится за допущение возможной причастности Королькевича к допинговым нарушениям.



«Думаю, это решение — большой плюс для меня и всей команды. Надеюсь, теперь Драчёв найдет в себе силы позвонить мне и извиниться за сказанные им неприятные слова. К чему было ворошить эту историю? У меня же есть аргументы, и я готов предъявить их Драчёву.



Вся эта история длилась несколько лет. Вспоминается мой последний приход в российскую команду, тогда со стороны руководства вообще цирк был. Меня пригласили, сорвали с места, но история затянулась: решали, буду я тренером или нет. В итоге оставили в команде на вторых ролях, я бы даже сказал, что меня прятали. Это отражалось и на психологии, а о плодотворной работе и говорить было сложно», — цитирует Королькевича ТАСС.



Напомним, Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи — именно с этим скандалом и был связан Королькевич, тренировавший женскую сборную России во время Игр в Сочи. Драчёв, будучи главой СБР, заблокировал назначение Владимира в сборную России.



В результате судебных разбирательств Романова и Вилухина были оправданы, тогда как апелляция Зайцевой была удовлетворена лишь частично — суд отменил её пожизненное отстранение от Олимпийских игр, при этом её предыдущая дисквалификация осталась в силе — из-за неё сборная России будет лишена серебра женской биатлонной эстафеты Олимпиады в Сочи (в гонке также принимали участие Романова, Вилухина и Екатерина Шумилова).