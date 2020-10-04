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Тимофей Лапшин хочет оспорить дисквалификацию и начал сбор средств на адвокатов

Тимофей Лапшин хочет оспорить дисквалификацию и начал сбор средств на адвокатов
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший российский биатлонист, ныне выступающий за сборную Южной Кореи, Тимофей Лапшин начал сбор средств на адвокатов для оспаривания временного отстранения от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.

О решении IBU стало известно 24 сентября. Вместе с Лапшиным временное отстранение от соревнований получила российская биатлонистка Екатерина Глазырина.

«Отстранение связано с допинг-пробой, которую я сдал на соревнованиях „Ижевская винтовка“ в декабре 2013 года.

За более чем 15-летнюю профессиональную карьеру я ни разу не нарушал антидопинговые правила, всегда уважал чистый спорт и деятельность антидопинговых организаций.

Могу предположить, что в данной ситуации была допущена грубейшая ошибка. Уверен, скоро этот досадный инцидент будет исчерпан. Моим вопросом сейчас занимаются юристы. Надеюсь, вместе мы сможем очистить мое имя.

В тоже время надеюсь, что рассмотрение дела не затянется на длительный строк и я смогу продолжить тренировки и подготовку к предстоящему сезону.

Юристы — недешёвое удовольствие, особенно в моей ситуации, когда все мои контракты приостановлены. Если у вас есть желание и возможность помочь мне в это непростое время, переходите на портал Boosty, где есть возможность оставить донат и помочь мне в борьбе за чистое имя», — сообщил Лапшин.

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