CAS выложил части решений по делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной. В них 222 страницы

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочные части решений по частично удовлетворённой апелляции двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Ольги Зайцевой и полностью поддержанным апелляциям биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой. В трёх документах, опубликованных на сайте CAS, 222 страницы.
Напомним, Зайцева, Вилухина и Романова подозревались в употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. CAS оправдал Вилухину и Романову, но оставил в силе дисквалификацию Зайцевой, хотя и отменил пожизненное отстранение Ольги, которая ушла из спорта в 2015 году, от участия в Олимпийских играх. Таким образом, сборная России лишилась серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, но Вилухина сохранит серебряную медаль, завоеванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.
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