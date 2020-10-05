Экс-глава СБР Прохоров опроверг в CAS, что заплатил миллионы за молчание о допинге Старых

Спортивный арбитражный суд на своём официальном сайте опубликовал мотивировочную часть решения по делу о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 российской биатлонисткой Ольгой Зайцевой, апелляция которой была отклонена. В документе, в частности, приводятся свидетельские показания бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Михаила Прохорова.
«Михаил Дмитриевич Прохоров, бывший президент СБР, категорически опровергает заявления о том, что он заплатил миллионы за молчание в деле о предполагаемом допинге Ирины Старых, о чем говорилось в показаниях доктора Родченкова от 2 ноября 2017 года и 15 января 2018 года.
Он также заявляет, что он открыто критиковал существующую в России систему спортивного менеджмента, назначал иностранных тренеров и сопротивлялся давлению со стороны бывшего министра спорта Виталия Мутко.
Он утверждает, что до публикации первого доклада Макларена он никогда не слышал имен «Ирина Родионова» или «Станислав Димитриев», и никогда не видел этих людей.
Наконец, он заявляет, что убежден истец не виновен и не не участвовал в так называемой допинговой программе, спонсируемой государством», — – говорится в мотивировочной части решения по делу Зайцевой.
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