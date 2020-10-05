Кущенко заявил в CAS, что Юрьева и Старых самостоятельно приняли решение о приёме допинга

Спортивный арбитражный суд на своём официальном сайте опубликовал мотивировочную часть решения по делу о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 российской биатлонисткой Ольгой Зайцевой, апелляция которой была отклонена. В документе, в частности, приводятся свидетельские показания бывшего исполнительного директора Союза биатлонистов России (СБР) Сергея Кущенко.

«Кущенко заявляет, что до публикации первого доклада Макларена он ничего не знал ни о предполагаемом существовании в России так называемой «государственной допинговой программы», ни о допинговом коктейле «Дюшес», который якобы изобрел доктор Родченков.

Он категорически утверждает, что никогда не встречался с доктором Родченковым в его машине, не говоря уже о приобретении запрещённых препаратов для членов сборной России по биатлону. Он также отрицает, что его водитель Олег Бесклинский когда-либо давал деньги доктору Родченкову.

Кроме того, он заявляет, что хотя он мог видеть Родионову и Родченкова на различных заседаниях экспертного совета при Министерстве спорта России или исполкома Олимпийского комитета России, он никогда не общался с ними и никогда не обсуждал вопросы, касающиеся СБР.

Он утверждает, что никогда не поддерживал связь с Родченковым и поэтому никогда не присылал ему ничего, не говоря уже о лабораторных документах Екатерины Юрьевой и Ирины Старых, которые тайно, по собственной инициативе, приняли решение принять запрещённые препараты, были пойманы и справедливо наказаны», – говорится в мотивировочной части решения по делу Зайцевой.