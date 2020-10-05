CAS привёл показания Вольфганга Пихлера по делу российских биатлонисток

Спортивный арбитражный суд на своём официальном сайте опубликовал мотивировочную часть решения по делу о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 российской биатлонисткой Ольгой Зайцевой, апелляция которой была отклонена. В документе, в частности, приводятся свидетельские показания бывшего тренера женской сборной России Вольфганга Пихлера, касающиеся повторно отстранённой в настоящее время Екатерины Глазыриной.

«Господин Пихлер повторил, что спортсмены, которых он тренировал в сборной России, были чистыми и их показатели не свидетельствовали ни о каких признаках допинга. Он утверждал, что заметил бы применение допинга.

На вопрос о тренировавшейся под его руководством биатлонистке Екатерине Глазыриной, которая была признана виновной в употреблении допинга, он заявил, что применение допинга, возможно, имело место, когда спортсменка находилась в России, а не под его наблюдением, но даже в этом случае он всё ещё не верит, что она употребляла допинг.

Что касается неучастия Глазыриной в гонках Кубка мира, на что ссылается доктор Родченков, Пихлер засвидетельствовал, что в указанный период Глазырина тренировались не в Оберхофе, а в Зеефельде, так как не должна была участвовать в гонках в Оберхофе. Не получила такого права на внутреннем отборе. Он заявил, что был бы удивлён, если бы Глазырина приехала на сборы в Рупольдинг (Германия) и Зеефельд (Австрия), если бы принимала допинг, так как спортсменка находилась бы под контролем ВАДА.

Он также отрицал, что когда-либо снимал Глазырину с соревнований. Он заявил, что если бы знал, что Глазырина принимала допинг, то немедленно выгнал бы её из своей команды, но у него не было никакой информации об этом», – говорится в мотивировочной части решения по делу Зайцевой.