Оба немецких этапа Кубка мира по биатлону пройдут в январе 2021 года в Оберхофе

Международный союз биатлонистов (IBU) обнародовал календарь этапов Кубка мира на январь 2021 года.
Пятый и шестой этапы соревнований, которые по календарю были запланированы в немецких городах Оберхофе и Рупольдинге, пройдут только в Оберхофе. Решение принято с целью сократить количество перемещений спортсменов во время пандемии коронавируса.
Седьмой этап Кубка мира пройдёт, как и было запланировано, в Антхольце (Италия).
Даты и расписание соревнований остаются без изменений. Этапы в Оберхофе пройдут с 4 по 10 и с 11 по 17 января, а этап в Антхольце — с 18 по 24 января.
Расписание этапов Кубка мира на февраль и март 2021 года будет утверждено в ноябре.
Ранее стало известно, что четыре декабрьских этапа пройдут в двух городах – Контиолахти (Финляндия) и Хохфильцене (Австрия).
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