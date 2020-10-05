«Прыгаю как истинная девочка». Виктория Сливко показала видео тренировки

Чемпионка Европы 2016 года и неоднократный призёр первенства континента биатлонистка сборной России Виктория Сливко показала видео тренировки на сборе национальной команды в Сочи. Спортсменка прыгает через различные препятствия.

«Прыгаю как истинная девочка. Но научусь делать правильно», — написала Сливко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Виктории Сливко в «Инстаграме».

На чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени Сливко завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке. Лучший результат Сливко на этапах Кубка мира — 24-е место в гонке преследования на этапе в Холменколлене в сезоне-2016/2017.

Летом 2020 года Сливко защитила дипломную работу на тему «Формирование систем эколого-хозяйственного каркаса северных территорий на материале Надымского района».