Мартен Фуркад прокомментировал ситуацию с допинговым делом Е. Устюгова

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад рассказал, что думает по поводу допингового дела россиянина Евгения Устюгова.

Напомним, в феврале 2020 года результаты Устюгова за определённый период были аннулированы Международным союзом биатлонистов (IBU). Организация обвинила спортсмена в нарушении антидопинговых правил. Из-за дисквалификации Устюгова лишили золотой медали Олимпийских игр 2014 года, которую он завоевал в мужской эстафете вместе с Дмитрием Малышко, Антоном Шипулиным и Алексеем Волковым. В то же время Евгений сохранил за собой золото ОИ-2010 в Ванкувере, завоёванное в масс-старте. Вторым в той гонке стал Фуркад.

«Я никогда не чувствовал себя олимпийским чемпионом Ванкувера. Серебряная медаль, которую я завоевал тогда, помогла мне построить карьеру с прицелом на Сочи. Я бы точно не поехал в Пхёнчхан, если бы стал олимпийским чемпионом Ванкувера.

Но если обвинения будут признаны и медаль присудят мне, я буду должен её принять. Я бы хотел, чтобы это дело решилось быстрее. Если Устюгова признают невиновным, он сохранит титул. Если нет — я приму медаль», — приводит его слова RMC Sport.