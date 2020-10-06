«Великий и ужасный, с праздником!» Куклина поздравила Губерниева с днём рождения

Российская биатлонистка Лариса Куклина поздравила известного комментатора Дмитрия Губерниева с днём рождения. Сегодня, 6 октября, ему исполнилось 46 лет.
«Передаём привет и поздравляем с днём рождения человека, из чьих уст мы слышали: «Без Фака скучно. И не только в биатлоне, как понимаете… Тренерский штаб напряжен до предела».
«Экхольм на лежке хороша, 87% попаданий, ну она вообще хороша, и стоя, и лёжа. Спросите у её мужа, он знает».
Великий и ужасный Дмитрий Губерниев, с праздником! Здоровья и крепких связок!» — написала Куклина в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Куклиной.
Лариса Куклина — чемпионка России, призёр всемирной зимней Универсиады, чемпионка мира среди юниоров. В минувшем сезоне Лариса стала 21-й в общем зачёте Кубка мира. Этот результат стал вторым среди российских спортсменок.
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