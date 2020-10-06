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«Великий и ужасный, с праздником!» Куклина поздравила Губерниева с днём рождения

«Великий и ужасный, с праздником!» Куклина поздравила Губерниева с днём рождения
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина поздравила известного комментатора Дмитрия Губерниева с днём рождения. Сегодня, 6 октября, ему исполнилось 46 лет.

«Передаём привет и поздравляем с днём рождения человека, из чьих уст мы слышали: «Без Фака скучно. И не только в биатлоне, как понимаете… Тренерский штаб напряжен до предела».

«Экхольм на лежке хороша, 87% попаданий, ну она вообще хороша, и стоя, и лёжа. Спросите у её мужа, он знает».
Великий и ужасный Дмитрий Губерниев, с праздником! Здоровья и крепких связок!» — написала Куклина в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Куклиной.

Лариса Куклина — чемпионка России, призёр всемирной зимней Универсиады, чемпионка мира среди юниоров. В минувшем сезоне Лариса стала 21-й в общем зачёте Кубка мира. Этот результат стал вторым среди российских спортсменок.

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