Мартен Фуркад: завершение карьеры после ОИ-2018 стало бы проявлением слабости

Бывший французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад заявил, что принял правильное решение, продолжив карьеру после Олимпийских игр 2018 года, проходивших в Пхёнчхане (Южная Корея).

«Тогда у меня была совсем иная история. Предыдущие восемь лет моей карьеры складывались иначе: будто сон наяву, я достигал ста процентов своих целей. 2019 год был разрывом в этой последовательности, он был действительно сложным.

У меня было много причин, чтобы завершить карьеру после Олимпийских игр в Пхёнчхане, но я считал, что в этом случае проявил бы трусость и слабость. Я чувствовал, что моё приключение ещё не закончилось и мне многому предстоит ещё научиться», — цитирует Фуркада французское издание RMC Sport.