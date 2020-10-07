Тренер Глазыриной: отправляли запрос в РУСАДА, ответ — все допинг-пробы отрицательные

Антон Щурбинов, муж и тренер российской биатлонистки Екатерины Глазыриной, заявил, что допинг-пробы спортсменки дали отрицательный результат. Ранее Глазырину временно отстранили из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

«Сейчас ведем сбор данных. Отправляли запрос в РУСАДА, ответ — все пробы отрицательные. Дальше собираем информацию, на которой будет выстраиваться вся защита. Надеюсь, получится подключить правильную фирму, которая уже выигрывала дела.

Я думаю, что это касается страны в целом. Всё-таки спортсмен же сам по себе. Необходимо всем включиться, потому что ситуация небезнадёжная.

Екатерина готовится в Барнауле. Там есть небольшой стадиончик, где всё можно делать. Мы нагрузок не сбавляем. Надеемся, что Екатерина сможет начать выступать, форма-то неплохая. Мы работаем, чтобы вернуться на международную арену», — цитирует тренера РИА «Новости».