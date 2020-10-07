Биатлонистка сборной России Виктория Сливко показала, сколько раз подтягивается. Видео

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как она умеет подтягиваться на турнике.

Вот что написали подписчики Сливко в комментариях к соответствующему посту спортсменки.

«Да не, не может быть, монтаж».

«Умничка».

«Правильно, Вика, упражнения с собственным весом, я, к стыду своему, упражняюсь только с рюмкой шампанского».

«Вперёд, вперёд, Викуличка!»

«Многие мужики и пяти раз не подтянутся, а осуждают громче всех. Уважение вам, Вика, Вы молодец».

В 2016 году Сливко победила на проходившем в Тюмени чемпионате Европы, выиграв гонку в сингл-миксте. Два года спустя она завоевала серебро ЧЕ в смешанной эстафете и бронзу в индивидуальной гонке, а в 2020 году — ещё раз серебро ЧЕ в смешанной эстафете.