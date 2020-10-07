Сергей Коновалов: тоннель в Кавголово ради сбора биатлонисток продлит свою работу

Тренер женской резервной сборной России по биатлону Сергей Коновалов рассказал о сборе команды в лыжном тоннеле в Кавголово. Снежные тренировки проводят Анастасия Гореева, Анастасия Егорова, Елизавета Каплина, Наталья Гербулова, Анастасия Халиуллина, Екатерина Носкова и Полина Шевнина. Чуть позже присоединится Анастасия Поршнева.

«Чувствуется ли, что спортсменки очень долго не стояли на лыжах? Это ощущалось только на первой тренировке, которая получилась немного сумбурной и скомканной. Но со второй тренировки по технике была уже совсем другая картина. Этот подготовительный период вообще получается нетипичным из-за пандемии коронавируса, мы достаточно поздно начали централизованную подготовку – лишь в июле — и летом просто не могли встать на лыжи, делали другую работу. Обычно мы в октябре проводили сбор на снегу в Рамзау, но сейчас было принято принципиальное решение готовиться в России, чтобы не зависеть от открытия или закрытия границ и работать по чёткому плану.

Никаких претензий у нас нет. Тоннель в отличном состоянии, функционирует в полном объёме, снежный покров очень хороший, трассы всегда прекрасно подготовлены. Когда мы начали с администрацией тоннеля переговоры о проведении сборов, то они сказали, что смогут сохранить тоннель только на одну неделю нашего сбора. Но по прибытии на место нам сказали, что тоннель ради нашего сбора продлит свою работу и закроется только после того, как мы уедем. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто организовывал сбор, и всем, кто пошёл нам навстречу», — приводит слова Коновалова пресс-служба СБР.

Сбор в Кавголово продлится до 24 октября. Затем биатлонисткам предстоит пройти комплексное обследование, а с 1 ноября и до первого этапа Кубка России резервная сборная будет тренироваться в Тюмени.