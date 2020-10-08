Екатерина Юрлова-Перхт объяснила, почему пропустила летний чемпионат России по биатлону

Чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, почему не присутствовала на летнем чемпионате России, который прошёл в Тюмени в сентябре.
«Я постоянно на связи с тренерским штабом нашей команды, регулярно общаюсь с Михаилом Викторовичем Шашиловым. Последний на данный момент разговор состоялся как раз перед чемпионатом страны. Да, я хотела приехать, но в Австрии ужесточились ограничительные меры, плюс логистика получалась «удобнее» некуда. Был только один вариант: пять пересадок за 23 часа. В итоге было принято общее решение остаться дома.
Большую часть лета я не могла улететь в Австрию, муж не видел Киру [дочку] восемь месяцев, меня – шесть месяцев. Мы общались всё это время только по видеосвязи. Было много вариантов летом добраться до Рамзау, но все они подходили только при одном условии: я должна быть одна и налегке. Это мне никак не подходило, ведь я должна была лететь с Кирой и везти с собой большое количество тренировочного инвентаря. Хотелось минимизировать время в дороге. Удобный вариант возник только в августе», — приводятся слова Юрловой-Перхт на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
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