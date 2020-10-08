Шведские биатлонистки поучаствуют в исследовании о влиянии менструации на выступления

Шведские биатлонистки поучаствуют в исследовании, которое изучает влияние менструации на выступления, сообщает SVT.

Помимо шведок в исследовании примут участие женские сборные Финляндии и США по футболу, а также футболистки лондонского «Челси».

«Думаю, в этом женский спорт отстаёт от мужского. Это одно из главных физиологических различий между мужчинами и женщинами, и над этим следует больше работать», — прокомментировала Ханна Эберг.

«Стыдно, что мы сами не знаем, как это на нас влияет. Критические дни присущи половине населения планеты, и мы по-прежнему знаем о них очень мало. Мы растём с мыслью, что об этом стыдно даже говорить, поэтому делаем вид, что никакой проблемы нет», — отреагировала Мона Брорссон.