Шведские биатлонистки поучаствуют в исследовании о влиянии менструации на выступления
Шведские биатлонистки поучаствуют в исследовании, которое изучает влияние менструации на выступления, сообщает SVT.
Помимо шведок в исследовании примут участие женские сборные Финляндии и США по футболу, а также футболистки лондонского «Челси».
«Думаю, в этом женский спорт отстаёт от мужского. Это одно из главных физиологических различий между мужчинами и женщинами, и над этим следует больше работать», — прокомментировала Ханна Эберг.
«Стыдно, что мы сами не знаем, как это на нас влияет. Критические дни присущи половине населения планеты, и мы по-прежнему знаем о них очень мало. Мы растём с мыслью, что об этом стыдно даже говорить, поэтому делаем вид, что никакой проблемы нет», — отреагировала Мона Брорссон.
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