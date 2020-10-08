Йоханнес Дале: никто не хочет двух этапов в Оберхофе. Там можно сломать лыжи
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале критически высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) провести два январских этапа очередного сезона Кубка мира в немецком Оберхофе. По мнению спортсмена, трасса в Оберхофе настолько тяжёлая, что на ней можно поцарапать или даже сломать лыжи.
«Я был в шоке, когда увидел новости. Был уверен, что два этапа проведет Рупольдинг. Никому не хочется два этапа подряд проводить в Оберхофе. Я вспоминаю прошлый сезон, и тогда там можно было сломать или поцарапать лыжи. камни были везде», — приводит слова Дале NRK.
Ранее стало известно, что запрет на использование фторсодержащих средств для смазки лыж в лыжных гонках и биатлоне, по всей вероятности, отложат.
Главный сервисмен Финляндии сообщил, что запрет на фтор в лыжных гонках и биатлоне отложат
- 8 октября 2020
-
15:27
-
13:13
-
12:14
-
09:12
- 7 октября 2020
-
17:19
-
12:52
-
11:55
-
11:02
-
10:21
- 6 октября 2020
-
21:49
-
20:24
-
18:55
-
17:16
-
15:00
-
13:10
-
12:02
- 5 октября 2020
-
22:51
-
20:56
-
19:50
-
18:49
-
18:16
-
17:55
-
17:29
-
16:58
-
14:17
-
10:02
- 4 октября 2020
-
11:42
- 3 октября 2020
-
16:51
-
16:01
-
13:08
-
13:08
-
00:33
- 2 октября 2020
-
20:20
-
17:49
- 1 октября 2020
-
18:15
Партнерский контент