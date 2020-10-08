Йоханнес Дале: никто не хочет двух этапов в Оберхофе. Там можно сломать лыжи

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале критически высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) провести два январских этапа очередного сезона Кубка мира в немецком Оберхофе. По мнению спортсмена, трасса в Оберхофе настолько тяжёлая, что на ней можно поцарапать или даже сломать лыжи.

«Я был в шоке, когда увидел новости. Был уверен, что два этапа проведет Рупольдинг. Никому не хочется два этапа подряд проводить в Оберхофе. Я вспоминаю прошлый сезон, и тогда там можно было сломать или поцарапать лыжи. камни были везде», — приводит слова Дале NRK.

Ранее стало известно, что запрет на использование фторсодержащих средств для смазки лыж в лыжных гонках и биатлоне, по всей вероятности, отложат.