Еслев: СБР не должен быть маленькой комнатой в Москве — надо чтобы вся страна работала

Недавно избранный председатель совета Союза биатлонистов России (СБР) Александр Еслев рассказал о целях и задачах, поставленных перед ним на новой должности.



«Должность председателя связана с работой с членами совета от региональных федераций. В первую очередь необходимо установить контакт с ними и выяснить, какие наиболее острые вопросы на сегодняшний день волнуют регионы. А дальше будем рассматривать, что может сделать президент, правление и совет для решения этих вопросов.



В ближайшие полтора года мы совместно с ними выработаем линию работы, которая соответствует законодательству, интересам тренеров и спортсменов. СБР не должен быть маленькой комнатой в Москве, надо так, чтобы вся страна работала. Я ранее предлагал, чтобы Союз биатлонистов России был кем-то официально представлен на местах. То есть, члены совета должны иметь полномочия, права и обязанности, подтверждённые удостоверениями, чтобы быть полномочными представителями СБР на местах, и в статусе представителя СБР осуществлять полномочия от СБР в своём регионе. У СБР много задач и возможностей для того, чтобы наполнить содержанием работу членов Совета», — цитирует Еслева «Р-Спорт».