Доротея Вирер: будет странно соревноваться без болельщиков

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась ожиданиями от нового сезона. Из-за пандемии коронавируса минувший сезон был завершён досрочно. Вирер выиграла общий зачёт.

«Ситуация с коронавирусом постоянно меняется. Неплохо, если мы будем оставаться в одном и том же месте. Так риск заражения снизится. Будет легче и сервисменам. Им придётся меньше ездить, они смогут спокойно работать.

Рада, что подтвердили этап Кубка мира в Антхольце. Но будет странно соревноваться без болельщиков, мы уже привыкли, что вдоль трассы всегда стоит много людей.

Прогнозы на новый сезон? Случится может всё что угодно. Я думаю, что многие биатлонистки поднимутся на подиум, надеюсь, я буду в их числе», — цитирует Вирер Ski-Nordique.