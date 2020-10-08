Доротея Вирер: будет странно соревноваться без болельщиков
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась ожиданиями от нового сезона. Из-за пандемии коронавируса минувший сезон был завершён досрочно. Вирер выиграла общий зачёт.
«Ситуация с коронавирусом постоянно меняется. Неплохо, если мы будем оставаться в одном и том же месте. Так риск заражения снизится. Будет легче и сервисменам. Им придётся меньше ездить, они смогут спокойно работать.
Рада, что подтвердили этап Кубка мира в Антхольце. Но будет странно соревноваться без болельщиков, мы уже привыкли, что вдоль трассы всегда стоит много людей.
Прогнозы на новый сезон? Случится может всё что угодно. Я думаю, что многие биатлонистки поднимутся на подиум, надеюсь, я буду в их числе», — цитирует Вирер Ski-Nordique.
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