Председатель совета СБР объяснил, почему российские биатлонисты сдают на последнем круге

Председатель совета Союза биатлонистов России (СБР), глава федерации биатлона Иркутской области Александр Еслев предположил, что российские биатлонисты применяют неправильную технику конькового хода, вследствие чего уступают соперникам на последнем круге.

«Наши биатлонисты на этапах Кубка мира проигрывают на последнем круге. Я понимаю, почему это происходит.

Техническая составляющая конькового способа передвижения на лыжах мешает реализовывать свой потенциал спортсменам. Коньковый ход – это несвойственная человеку моторика движений. А обучают ему исходя из естественных движений.

Я давно, с самого начала появления конькового хода, понял, что это надо делать по-другому. Со временем осмысливал это дело и изучал его. Практически все биатлонисты, которые показывают хорошие результаты на лыжне, выработали правильные локомоции [совокупность согласованных движений человека]. Можно увидеть, что за счёт этого спортсмен экономичнее идёт. Другой человек может иметь больший функциональный ресурс, но он его растратит быстрее. Неумение передвигаться очень влияет на результат, хотя все примерно равны перед стартом.

Продвигаю это уже лет 10, но никто из бывших руководителей СБР не сделал ничего, кроме обещаний», — приводит его слова «Р-Спорт».