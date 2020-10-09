IBU отложил запрет на мази из фторсодержащего воска до сезона-2021/2022

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что запрет на лыжные мази из фторсодержащего воска будет введён начиная с сезона-2021/2022. Ранее нововведение планировалось на год ранее, но специалистам не хватило времени на разработку и тестирование устройства для отслеживания соблюдения нового правила, сообщает пресс-служба IBU.

Ручной трекер для мгновенного обнаружения фторсодержащего воска на лыжах IBU разрабатывает вместе с Международной федерацией лыжного спорта (FIS), но завершить процесс к старту текущего сезона оказалось невозможно. В связи с этим, чтобы внести ясность в правила, IBU разрешил использование фторсодержащих восков в соответствии с правилами ЕС в сезоне-2020/2021.

Фторсодержащий воск создаёт риск для здоровья спортсменов и экологические проблемы. Кроме того является неким «допингом» для лыж, что ставит участников соревнований в неравные условия.