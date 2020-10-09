Йоханнес Бё: запрет на фтор откладывается! Правильный выбор

Олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё прокомментировал решение IBU отложить введение запрета на применение фторсодержащих мазей для лыж на один сезон. Решение принято в связи с необходимостью дальнейшего тестирования устройства по выявлению фтора.

«Запрет на фтор откладывается! Правильный выбор. Это спасло спорт от многих сложных ситуаций, поскольку тестовая система не является на 100% надёжной. Тем не менее надеюсь, что тестовое устройство скоро будет готово и спорт освободится от фтора навсегда. Фтор опасен с любой стороны. Он опасен для здоровья тех, кто работает и дышит этим веществом, поэтому запрет — единственный выход. Но он не может наступить, пока у нас не будет системы, которой мы все можем доверять», — написал Бё на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Йоханнеса Бё в «Инстаграме».