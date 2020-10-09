Евгения Павлова присоединится к сборной России 22 октября в Тюмени

Константин Попов, личный тренер российской биатлонистки Евгении Павловой, рассказал, что спортсменка продолжит самостоятельную подготовку на Семинском перевале, который расположен на Алтае, и присоединится к сборной России на централизованном сборе в Тюмени 22 октября.

«Дела у Евгении идут отлично, она сейчас на Семинском перевале. Выбрали это место для тренировок, потому что это высокогорье. В Сочи мы не поехали. Евгения присоединится к национальной команде 22 октября. Мы все лето тренировались самостоятельно, поэтому и выйти на снег решили также сами. Сейчас привыкаем к снегу. Главное — не заболеть. С утра было минус 15 градусов, но после выхода солнца спокойно продолжили работу», — приводит слова Попова РИА «Новости».

Видео можно посмотреть на странице Евгении Павловой в «Инстаграме».