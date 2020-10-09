Матвей Елисеев: отработал тренировку на первый выстрел!

Бронзовый призёр чемпионата мира член сборной России по биатлону Матвей Елисеев рассказал, чем занимается на тренировках в Ленинградской области.
«Отработал тренировку на первый выстрел! Стоя — от свистка до гонга 10 секунд, лёжа — гонг звучал на 13 секунде. На летнем чемпионате России были проблемы с этим компонентом — значит, надо исправлять! Когда нет человека с секундомером, таймер спасает.
Как повысить эффективность любой тренировки? Жду ваши мысли, после поделюсь своими!» — написал Елисеев на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Матвея Елисеева в «Инстаграме».
Елисеев проводит индивидуальную подготовку к сезону под руководством личного тренера.
Матвей успешно выступил на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени: завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 20 км, занял четвёртое место в спринте на 10 км и выиграл стартовый этап в эстафете.
- 9 октября 2020
-
23:48
-
20:44
-
20:29
-
17:53
-
17:38
-
13:20
-
12:44
- 8 октября 2020
-
18:58
-
17:57
-
16:01
-
15:27
-
13:13
-
12:14
-
09:12
- 7 октября 2020
-
17:19
-
12:52
-
11:55
-
11:02
-
10:21
- 6 октября 2020
-
21:49
-
20:24
-
18:55
-
17:16
-
15:00
-
13:10
-
12:02
- 5 октября 2020
-
22:51
-
20:56
-
19:50
-
18:49
-
18:16
-
17:55
-
17:29
-
16:58
-
14:17