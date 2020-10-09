Матвей Елисеев: отработал тренировку на первый выстрел!

Бронзовый призёр чемпионата мира член сборной России по биатлону Матвей Елисеев рассказал, чем занимается на тренировках в Ленинградской области.

«Отработал тренировку на первый выстрел! Стоя — от свистка до гонга 10 секунд, лёжа — гонг звучал на 13 секунде. На летнем чемпионате России были проблемы с этим компонентом — значит, надо исправлять! Когда нет человека с секундомером, таймер спасает.

Как повысить эффективность любой тренировки? Жду ваши мысли, после поделюсь своими!» — написал Елисеев на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Матвея Елисеева в «Инстаграме».

Елисеев проводит индивидуальную подготовку к сезону под руководством личного тренера.

Матвей успешно выступил на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени: завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 20 км, занял четвёртое место в спринте на 10 км и выиграл стартовый этап в эстафете.