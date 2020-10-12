Губерниев: Сливко молодец! Но она отказалась быть секс-символом биатлона

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на интервью биатлонистки Виктории Сливко, которое появилось в YouTube-канале Союза биатлонистов России (СБР). Напомним, Сливко ещё в 2019 году отказалась от звания секс-символа мирового биатлона, которое предложил ей Губерниев.

«Вика молодец! Но, не будем забывать, она отказалась быть секс-символом биатлона. Нойнер и Вирер вздохнули спокойно...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В 2016 году Сливко победила на проходившем в Тюмени чемпионате Европы, выиграв гонку в сингл-миксте. Два года спустя она завоевала серебро ЧЕ в смешанной эстафете и бронзу в индивидуальной гонке, а в 2020 году — ещё раз серебро ЧЕ в смешанной эстафете.