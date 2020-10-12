Дарья Виролайнен: ещё один сезон я точно пропускать не буду

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала, что в сезоне-2020/2021 намерена возобновить карьеру. Биатлонистка не выступала после рождения сына Алекса-Кристиана в марте 2019 года.
Дарья проживает с семьёй в Финляндии, где и готовится к сезону. Выехать из-за закрытия границ удалось только в Эстонию, на чемпионат этой страны в Отепя.
«Тренер женской сборной России по стрельбе Алексей Волков позвонил мне и предложил готовиться вместе с основной командой за счёт региона (ХМАО-Югра). Но после долгих размышлений я от этого варианта отказалась. В этом случае возникали сложности в нахождении рядом с семьёй, а на данный момент для меня это очень важно. Поэтому готовилась самостоятельно.
Осталась без горных сборов? К сожалению, да. Я даже не помню, когда последний раз такое было. Горная подготовка присутствовала всегда. Думаю, это скажется в дальнейшем, но такой уж период сейчас в жизни. До ноября я буду готовиться в Финляндии.
Потом приеду в Россию. Пока не могу сказать, когда именно, но точно за какое-то время до этапов Кубка России, которые пройдут в Тюмени. Я обязательно буду в них участвовать. Самое главное – нужно приехать и пробежать, посмотреть на своё состояние после такого длинного перерыва. Потом можно будет и о задачах на сезон поговорить. Твёрдо на данный момент могу сказать одно – ещё один сезон я точно пропускать не буду, без соревновательной практики нет смысла тренироваться», — приводит слова Виролайнен пресс-служба СБР.
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