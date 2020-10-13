«Инстаграм» удалил «сториз» Скардино, в которых она заявила о ненависти к ОМОНу

«Инстаграм» удалил «сториз» олимпийской чемпионки по биатлону белоруски Надежды Скардино, в которых она заявила о ненависти к ОМОНу. Об этом рассказала сама спортсменка.

Напомним, ранее Скардино опубликовала гневные «сториз», в которых заявила, что ненавидит ОМОН, после того как силовики за участие в протестах задержали архитектора Никиту Домрачева, брата четырёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой. Спортсменка поделилась видео задержания Домрачева.

«Мои «сториз» удалили… По какой-то причине несогласия… Наверно, «Инстаграму» не нравится видео, где бьют ни в чём не повинных людей», — написала Скардино в «сториз» своего «инстаграма».

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35-летняя Скардино — олимпийская чемпионка в эстафете (2018) и бронзовый призёр в индивидуальной гонке (2014). Также у неё есть бронза чемпионата мира (2011) и два золота чемпионата Европы (2007 и 2016).