Эберг: в свой выходной могу пролежать на диване весь день, я устала физически и морально

Олимпийская чемпионка по биатлону Ханна Эберг поделилась мнением о влиянии пандемии коронавируса на жизнь профессиональных спортсменов. Из-за пандемии Эберг впервые стала подолгу находиться дома.

«Я в сборной нахожусь уже седьмой год. И впервые за это время осенью я нахожусь дома. Каждый год в это время мы выезжаем за границу, чтобы тренироваться при подходящих погодных условиях.

Но я вижу плюсы в том, что мы меньше путешествуем. Мы получили возможность больше отдыхать. Я пыталась воспользоваться этой ситуацией.

В свой выходной я могу пролежать на диване весь день. Кто-то в выходные пытается проводить дополнительную тренировку. Иногда я поступаю таким же образом. Но после прошлогоднего взрыва я устала физически и морально. Я поняла, что больше не стоит попадать в такую ситуацию», — цитирует Эберг Expressen.