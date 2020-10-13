«Релакс после тренировки». Сливко показала фото в купальнике

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка предстала в купальнике у бассейна.

«Релакс после тренирвоки», — подписала фото спортсменка.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сливко.

В 2016 году Сливко победила на проходившем в Тюмени чемпионате Европы, выиграв гонку в сингл-миксте. Два года спустя она завоевала серебро ЧЕ в смешанной эстафете и бронзу в индивидуальной гонке, а в 2020 году — ещё раз серебро ЧЕ в смешанной эстафете.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев вспомнил, что в 2019 году Сливко отказалась от звания секс-символа мирового биатлона. Звание ей предложил сам Губерниев.

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.