«Релакс после тренировки». Сливко показала фото в купальнике
Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка предстала в купальнике у бассейна.
«Релакс после тренирвоки», — подписала фото спортсменка.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сливко.
В 2016 году Сливко победила на проходившем в Тюмени чемпионате Европы, выиграв гонку в сингл-миксте. Два года спустя она завоевала серебро ЧЕ в смешанной эстафете и бронзу в индивидуальной гонке, а в 2020 году — ещё раз серебро ЧЕ в смешанной эстафете.
Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев вспомнил, что в 2019 году Сливко отказалась от звания секс-символа мирового биатлона. Звание ей предложил сам Губерниев.
Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.
Губерниев: Сливко молодец! Но она отказалась быть секс-символом биатлона
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