Тренер сборной Норвегии назвал конкурентов Й. Бё в борьбе за «Большой хрустальный глобус»

Главный тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе рассказал о подготовке Йоханнеса Бё к новому сезону и назвал его главных конкурентов в борьбе за «Большой хрустальный глобус».



«Йоханнес Бё остался дома. Три недели — это слишком долго для него, чтобы разлучаться с сыном и женой. Тарьей приболел и присоединится к нам позже, может быть, на следующей неделе. Все остальные здесь. Не хватает только двух братьев.



Не скажется ли уход Фуркада на мотивации Йоханнеса? Нет, он очень мотивирован. Тут никаких вопросов. Знаете, если уходит один лидер, на его место приходит другой. Я уверен, что в этом сезоне будет новый биатлонист, который станет бороться за победу в общем зачёте. В любом случае будет тяжело для Йоханнеса. Возможно, этим биатлонистом станет Кентен Фийон Майе или Эмильен Жаклен или кто-то ещё. В данный момент меня беспокоит Эмельен. Я думаю, что у него такая же харизма, какая была у Мартена. Он может быть очень-очень опасным», — цитирует Мазе «Матч ТВ».