Каминский: некоторые российские биатлонисты могли бы соревноваться даже в лыжных гонках

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал технику лыжного хода российских биатлонистов.
«На сборе в Алдане я впервые посмотрел лыжную технику подопечных. В первый день мы работали классическим ходом, и я отметил, что некоторые ребята вполне могли бы участвовать даже в лыжных гонках. На конёк встали только сегодня. Конечно, есть стороны соревновательной техники, которые мы должны совершенствовать для улучшения результатов на лыжне. Задача не том, чтобы передвигаться красиво, а в том, чтобы это было эффективно и быстро.
Улучшать есть что, и это должно позволить прибавить. Другой вопрос — сколько именно получится прибавить за счёт изменения техники. Но, даже если речь идёт об одной секунде с какого-то конкретного элемента техники, нужно за эту секунду бороться. В данный момент моя задача — понять индивидуальные особенности техники каждого спортсмена, чтобы эти особенности не мешали, а помогали.
Это кропотливая и долгая работа, ведь в команде не дети, а взрослые спортсмены, со сформировавшимися нервно-мышечными связями, которые с наскока не изменишь. Сколько уже было примеров, когда сложившимся спортсменам ставили более качественное движение, которое должно помогать передвигаться быстрее, а на практике человек ехал медленнее. Работы предстоит много, а сезон уже близок», — цитирует Каминского официальный сайт СБР.
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