Зигфрид Мазе объяснил, почему не взял Бьорндалена на ОИ-2018

Главный тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе рассказал, почему не взял на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане легендарного норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, восьмикратного олимпийского чемпиона.

«Когда мы определились с составом на Олимпиаду, то попали под огромное давление со стороны Олимпийского комитета Норвегии. Они не могли поверить, что мы не включили в команду Бьорндалена. Но я сказал, что у нас есть правила.

Да, Уле, наряду с Мартеном [Фуркадом], — величайший биатлонист всех времён. Конечно, мне было тяжело не включить его в состав. Но что я должен был сказать пятому номеру сборной Норвегии? «Извини, твой результат лучше, но ты должен уйти, чтобы Уле смог попасть на Олимпиаду»? Для меня такой расклад был невозможен. Поэтому я был готов принять всю критику на себя.

Перед Играми в Пхёнчхане мы установили чёткие критерии для попадания в олимпийскую сборную. Сейчас уже не помню их хорошо. Среди критериев, например, было попадание в топ-10 в двух личных гонках. Тогда ты бы смог квалифицироваться на Олимпиаду.

Уле решил готовиться к сезону по своему плану и не так много находился с нами. Когда сезон стартовал, то он не был так хорош физически. По результатам Бьорндален оказался 7-8-м номером в сборной Норвегии», — приводит слова Мазе «Матч ТВ».