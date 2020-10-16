Александр Логинов рассказал о состоянии своего локтя

Чемпион мира по биатлону россиянин Александр Логинов рассказал о травме локтя и восстановлении после неё. Напомним, из-за травмы локтя Логинов пропустил летний чемпионат России.
«Так сильно уже не беспокоит, как было в Тюмени, но, тем не менее, стараюсь все равно аккуратничать, потому что времени пока после травмы прошло очень мало и хотелось бы восстановиться до конца», — рассказал спортсмен в эфире «Вести Сочи».
В настоящее время Логинов готовится к сезону в Сочи. Спортсмен занимается по индивидуальной программе. Вместе с ним тренируется Максим Цветков.
28-летний Логинов — чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров.
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