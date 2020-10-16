Лариса Куклина: на сборе усиленно пыталась прибавить в весе, в итоге набрала 100 грамм

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, как пыталась набрать вес на тренировочном сборе в Приэльбрусье.
«Думала, так прилично прибавила за Терскол, пока была на сборе, по крайней мере мы усиленно пытались прибавить в весе. Увеличили каллораж и убрали интенсивные тренировки, чтобы хоть что-то у меня отложилось. В итоге прибавила 100 грамм. А жировая прослойка вообще стала 4,9 процента, ну и мышцы такие же остались. Почти всё без изменений, вес прибавлять — это гиблое дело. Нифига не получается», — сказала Куклина в «сториз» на своей странице в "Инстаграме".
Лариса Куклина — чемпионка России, призёр всемирной зимней Универсиады, чемпионка мира среди юниоров. В минувшем сезоне Лариса стала 21-й в общем зачёте Кубка мира. Этот результат стал вторым среди российских спортсменок.
- 16 октября 2020
-
15:21
-
10:00
-
09:21
- 15 октября 2020
-
21:13
-
18:56
-
15:37
-
15:29
-
09:19
-
00:47
- 14 октября 2020
-
22:14
-
14:36
-
09:19
- 13 октября 2020
-
19:56
-
17:42
-
16:31
-
12:30
-
10:49
-
09:21
- 12 октября 2020
-
21:16
-
15:17
-
15:05
-
12:47
-
10:00
- 11 октября 2020
-
17:37
-
15:07
- 10 октября 2020
-
23:54
-
23:45
- 9 октября 2020
-
23:48
-
20:44
-
20:29
-
17:53
-
17:38
-
13:20
-
12:44
- 8 октября 2020
-
18:58