Лариса Куклина: на сборе усиленно пыталась прибавить в весе, в итоге набрала 100 грамм

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, как пыталась набрать вес на тренировочном сборе в Приэльбрусье.

«Думала, так прилично прибавила за Терскол, пока была на сборе, по крайней мере мы усиленно пытались прибавить в весе. Увеличили каллораж и убрали интенсивные тренировки, чтобы хоть что-то у меня отложилось. В итоге прибавила 100 грамм. А жировая прослойка вообще стала 4,9 процента, ну и мышцы такие же остались. Почти всё без изменений, вес прибавлять — это гиблое дело. Нифига не получается», — сказала Куклина в «сториз» на своей странице в "Инстаграме".

Лариса Куклина — чемпионка России, призёр всемирной зимней Универсиады, чемпионка мира среди юниоров. В минувшем сезоне Лариса стала 21-й в общем зачёте Кубка мира. Этот результат стал вторым среди российских спортсменок.