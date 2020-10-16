Польховский рассказал об условиях допуска биатлонистов на первый этап Кубка мира

Главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал, какие условия должны выполнить биатлонисты, чтобы их допустили к участию на этапах Кубка мира в условиях пандемии.

«IBU уже конкретно определился с проведением первых этапов Кубка мира. Есть требования, которые мы должны исполнять, чтобы участвовать в соревнованиях. Например, приехать на этап в Контиолахти уже с результатами теста на COVID-19, переведёнными на английский язык. Наши врачи выполняют все указания Роспотребнадзора, всем спортсменам и тренерам напоминают о мерах безопасности. Планируем жить в отеле в Финляндии. Хотим немного раньше приехать, чтобы опробовать снег», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».

Новый сезон Кубка мира стартует в конце ноября в Контиолахти (Финляндия), где пройдут два этапа подряд.