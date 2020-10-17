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Дмитрий Губерниев признан лучшим комментатором по олимпийским видам спорта

Дмитрий Губерниев признан лучшим комментатором по олимпийским видам спорта
Биатлон 0

Дмитрий Губерниев стал обладателем премии имени Алексея Буркова «Лучший комментатор по олимпийским видам спорта» на торжественной церемонии вручения национальной Премии спортивных комментаторов «Голос спорта», которая была организована Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) и прошла в Олимпийском комитете России. Победителем голосования в номинации «Народный комментатор» стал Алексей Попов.

Специальный приз «Голос профессии» был вручен Владимиру Гомельскому, премии «Признание» был удостоен Виктор Гусев.

Денис Казанский стал обладателем премии имени Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК», Константин Генич — премии имени Владимира Перетурина «Лучший футбольный комментатор». Анна Дмитриева и Александр Метревели — лауреаты премии Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж».

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