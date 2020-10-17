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Александр Логинов продолжит подготовку к сезону-2020/2021 в Тюмени

Александр Логинов продолжит подготовку к сезону-2020/2021 в Тюмени
Биатлон / Кубок мира 0

Александр Касперович, личный тренер лидера сборной России по биатлону Александра Логинова, рассказал, что по окончании сбора в Сочи его подопечный прошёл углубленное медицинское обследование (УМО) в Москве.

Логинов проводил летнюю предсезонную подготовку самостоятельно. С 4 октября биатлонист был на сборе в Сочи, вместе с ним тренировался Максим Цветков. В летнем чемпионате России в Тюмени Логинов не принял участия из-за травмы локтя.

«Вчера Саша прошёл УМО в Москве. Пока с врачами не общался. Если будут какие-то проблемы, то будем принимать решение по ситуации. Надеюсь, всё нормально. На сборе в Сочи беспокойств насчёт повреждения локтя не было.

Сейчас Саша в Саратове. В скором времени поедет в Тюмень на подготовку, буквально завтра-послезавтра. Там же будет и Цветков, но не могу сказать, что это спарринг-партнёр. Они вместе были в Сочи, но у каждого свои задачи. В Тюмени будет работать и сборная Санкт-Петербурга, поэтому позаниматься там будет с кем. Если погодные условия будут не самыми лучшими, то резервный вариант – Ханты-Мансийск. Всё это не так далеко, Саша вполне может спокойно переехать на автомобиле и, если что, продолжить работу там", — приводит слова Касперовича РИА «Новости».

Александр Логинов рассказал о состоянии своего локтя
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