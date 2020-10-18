Касперович: не скажу, что Логинов и Цветков — спарринг-партнёры, но оба поедут в Тюмень

Александр Касперович, личный тренер лидера сборной России Александра Логинова, поделился планами подопечного на заключительную стадию предсезонной подготовки.



«Сейчас Саша в Саратове, в скором времени поедет в Тюмень на подготовку. Буквально завтра-послезавтра поедет.



Там же будет и Цветков, но не могу сказать, что это спарринг-партнер. Они вместе были в Сочи, но у каждого свои задачи.



В Тюмени будет работать и сборная Санкт-Петербурга, поэтому позаниматься там будет с кем.



Если погодные условия будут не самыми лучшими, то резервный вариант — Ханты-Мансийск. Всё это не так далеко, Саша может вполне спокойно переехать на автомобиле и, если что, продолжить работу там», — цитирует Касперовича «Р-Спорт».

Александр Логинов проведёт совместный сбор с Максимом Цветковым