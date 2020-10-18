Касперович: не скажу, что Логинов и Цветков — спарринг-партнёры, но оба поедут в Тюмень
Александр Касперович, личный тренер лидера сборной России Александра Логинова, поделился планами подопечного на заключительную стадию предсезонной подготовки.
«Сейчас Саша в Саратове, в скором времени поедет в Тюмень на подготовку. Буквально завтра-послезавтра поедет.
Там же будет и Цветков, но не могу сказать, что это спарринг-партнер. Они вместе были в Сочи, но у каждого свои задачи.
В Тюмени будет работать и сборная Санкт-Петербурга, поэтому позаниматься там будет с кем.
Если погодные условия будут не самыми лучшими, то резервный вариант — Ханты-Мансийск. Всё это не так далеко, Саша может вполне спокойно переехать на автомобиле и, если что, продолжить работу там», — цитирует Касперовича «Р-Спорт».
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