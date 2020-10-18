Лариса Куклина присоединится к сборной России на сборе в Тюмени

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о планах на тренировочный сбор в Тюмени.

«В Тюмени перестроимся и перейдём уже на специальную работу биатлониста. Надо всё на снег переложить. Уже и стрельба не с высоких роллеров, а с лыж – опора посерьёзнее. С лыж стрелять легче, по себе знаю. У нас там будут обе команды, которые были на централизованной подготовке, включая Евгению Павлову и Ларису Куклину. Думаю, этот народ и оставит себе шансы на участие в Кубке мира. Всех будем смотреть, чтобы собрать объективно лучшую нашу команду. Боеспособную», — приводит слова Шашилова пресс-служба Союза биатлонистов России.

Тренировочный сбор национальной команды в Тюмени стартует 22 октября.