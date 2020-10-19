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Шашилов рассказал о подвиге российских биатлонисток на сборе в Сочи

Шашилов рассказал о подвиге российских биатлонисток на сборе в Сочи
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как спортсменки поработали на сборе в Сочи. По его словам, им удалось совершить подвиг.

«Да всё хорошо. Здесь мы сделали 3-4 тренировки с акцентом на скорость. Также провели пару развивающих тренировок: про одну, гонку-подъём в гору, я уже упоминал, вторая – имитация в гору – стала довольно серьёзным испытанием. К счастью, все выдержали, всё хорошо, все довольны. Для девчонок это был подвиг», — приводятся слова Шашилова на сайте Союза биатлонистов России.

На вопрос, в чём заключался этот подвиг, он ответил:

«Это имитация на непрерывном подъёме с высоты 500 до 1600 метров. По вертикали более километра, по протяжённости – более десяти по грунтовой дороге, которую использовали, когда там строили асфальтовый серпантин. Получилась дистанция от «Галактики», где начинается канатная дорога, и до «Пихтовой», где канатка кончается. Девчонки прыгали, имитировали с интервалом отдыха. Работа им знакомая, мы уже делали её неоднократно. Думаю, они к ней готовились», — ответил он.

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