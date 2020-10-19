Тренер сборной России показал, в каких условиях тренируются биатлонисты в Якутии. Фото
Призёр чемпионатов мира по биатлону, ныне тренер сборной России Максим Максимов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии, на которых можно посмотреть, в каких условиях тренируются его подопечные на сборе в Якутии.
«Немного солнечного Алдана!» — подписал он фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Максима Максимова.
41-летний Максимов — серебряный (2011) и бронзовый (2008) призёр чемпионатов мира в индивидуальной гонке, вице-чемпион мира в мужской эстафете (2011), чемпион Европы 2008 года в эстафете. Заслуженный мастер спорта России.
Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, какой подвиг удалось совершить спортсменкам на сборе в Сочи.
Шашилов рассказал о подвиге российских биатлонисток на сборе в Сочи
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