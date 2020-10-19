Слепов отреагировал на возможную дисквалификацию за пропуск трёх допинг-тестов

Российский биатлонист Алексей Слепов пообщался с подписчиками в «Инстаграме». Спортсмен ответил на вопрос, какие меры предпримут по отношению к нему после пропуска трёх допинг-тестов в течение года.

«Жду решения организации», — написал он в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, ранее сообщалось, что у Слепова в системе АДАМС появился уже третий флажок.

Ранее Слепов был вызван в сборную России. Спортсмен признался, что вызов в национальную команду стал для него неожиданностью.

В сезоне-2019/2020 33-летний биатлонист выступал в Кубке IBU. В общем зачёте соревнований он стал 35-м.

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Так, организаторы Кубка мира не стали проводить заключительный этап сезона, который должен был состояться в Норвегии. Также некоторые этапы проходили без зрителей.