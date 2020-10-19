Павлова рассказала, как на сборах откапывала лопатой стрельбище из-за выпавшего снега

Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала о работе на тренировочных сборах. Павлова с начала октября занимается на Сёминском перевале. В дальнейшем она присоединится к основной группе сборной России в Тюмени.

«Поднялась на Семинский перевал 1 октября и провела там 16 дней. Задача была подняться и получить реакклиматизацию. Проведённого времени как раз хватило, чтобы получить эффект.

Первый четырёхдневный микроцикл провела на роллерах, бегала кроссы, делала имитацию. Снег лежал частично. Роллерная трасса местами льдом была покрыта – не лучший вариант для её прохождения. 5 октября у меня был выходной, а в ночь с 5 на 6 октября выпало около 40 см снега! Конечно, в тот же день я схватила лыжи и сделала комплексную тренировку. А затем снега становилось только больше и больше.

Стрельбище для тренировок совершенно нормальное. Единственное неудобство – ручные установки, а не электронные. Когда сбор проходит с тренером, этого не ощущаешь, потому что он может быстро вновь перезарядить установки. Но я была одна, поэтому мне нужно было прийти пораньше, повесить мишени, пристреляться и только потом начинать работу. Ничего критичного в этом нет, работать вполне можно. Мы же не всегда проводим сборы в шикарных условиях. Правда, в один прекрасный день мне пришлось поработать больше обычного. Нападало столько снега, что установки на стрельбище полностью оказались заваленными!

Взяла лопату и начала пробиваться вперёд, чтобы откопать хотя бы одну установку. А затем ещё обратно нужно было дойти и подготовить непосредственно рубеж. Но что делать, если снег валил не останавливаясь почти двое суток?» — цитирует Павлову пресс-служба Союза биатлонистов России.