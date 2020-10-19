Биатлонистка Коукалова стала ведущей шоу о знаменитостях на чешском телеканале

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, уже завершившая карьеру, стала одной из ведущих шоу ShowTime на телеканале CNN Prime News. Новое шоу чешского канала посвящено жизни знаменитостей.
Дебютный выпуск ShowTime с Коукаловой выйдет в эфир уже 1 ноября. Спортсменка призналась, что с радостью приняла предложение попробовать себя в новой роли.
«Я восприняла это предложение как огромный шанс и возможность. Ценю данную возможность и с нетерпением жду начало работы. Я – целеустремлённый человек, поэтому мне хочется учиться чему-то новому и двигаться дальше.
Сейчас я учусь правильно говорить и демонстрировать эмоции в речи. Студийный таймер, показывающий, сколько секунд осталось до начала прямого эфира, вернул меня мысленно на стартовую линию гонки», – цитирует Коукалову CNN Prima News.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» телеканала.
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