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«Шипулин сможет стать тренером!» Губерниев — об отказе «ЕР» от спортсменов в Госдуме

«Шипулин сможет стать тренером!» Губерниев — об отказе «ЕР» от спортсменов в Госдуме
Биатлон / Кубок мира 0

Известный комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев поддержал планы партии «Единая Россия» перестать привлекать музыкантов и спортсменов к работе в Государственной думе. Ранее стало известно о планах «Единой России» пересмотреть условия отбора кандидатов в депутаты Госдумы РФ.

«Ура, Антон Шипулин сможет стать тренером! Наберёт мальчишек и девчонок и будет их выводить на высокий уровень! А Чепиков и Драчёв станут помогать! И будет счастье российскому биатлону!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

33-летний Шипулин — бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. В 2019 году он был избран в Госдуму от «Единой России».

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